Mini naja | La Russa rilancia | “Consentire ai giovani di onorare la patria”

(Di domenica 14 maggio 2023) L'adunata degli alpini a Udine è l'occasione per il presidente del Senato, Ignazio La, perre lavolontaria. "L’addestramento in tre settimane non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il Car preparava la base di addestramento dei militari, allora 40 giorni potrebbero essere una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate" ha detto La. L'articolo .

Vede una penna degli Alpini, il petto gli si gonfia e parte il riflesso condizionato: "volontaria di 40 giorni!". Il presidente del Senato Ignazio La Russa , instancabile 'ministro ombra della Difesa' che alla luce del sole lo era già stato, rilancia il suo vecchio pallino ...La Russa ha fatto riferimento a un disegno di legge che aveva fatto approvare quando era ministro della Difesa, 'la cosiddetta', e ha spiegato che ne stava predisponendo un altro, che si ...Oltre alle riforme, il servizio militare. Il giorno dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky , Giorgia Meloni arriva a Udine per partecipare alla 94esima adunata degli alpini e a ...

Mini naja, La Russa rilancia: "Si lavora su leva volontaria di 40 giorni" Adnkronos

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Al raduno degli Alpini a Udine premier e presidente del Senato aprono a un servizio di leva da 40 giorni su base volontaria, "in alternativa al servizio ...