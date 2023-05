Million Day ed Extra Million Day estrazione delle 13 di domenica 14 maggio 2023 | ecco i numeri vincenti di oggi

(Di domenica 14 maggio 2023)Dayore 13,l’deidi14. Per l’quotidianaore 13:00 del concorso,quali sono iestratti delDay di14. Ilha raddoppiato le sue estrazioni e ogni giorno verrà effettuata una nuovadei: la prima alle 13, poi come sempre ci sarà quella20.30. Ma come funziona il ...

è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri vincenti. L'Extra è la seconda opportunità per rimettere in corsa i numeri giocati. Per farlo bisogna ...sabato 13 maggio 2023 . I numeri vincenti dell'estrazione di oggi per il concorso. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 13, ed alle 20.I Numeri vincenti di oggi 13 maggio 2023 Combinazione vincente13 Maggio 2023 Come si gioca alè il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima ...

Million Day e Million Day Extra , si gioca anche oggi e sempre con la nuova formula - quella della doppia estrazione quotidiana - per continuare a sognare il ...Million Day e Million Day Extra , si gioca anche oggi e sempre con la nuova formula - quella della doppia estrazione quotidiana - per continuare a sognare il ...