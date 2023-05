Milena Miconi | protagonista di un evento speciale con i fan | ecco dove incontrarla

Leggi su 361magazine

(Di domenica 14 maggio 2023), l’ex gieffina è pronta ad incontrare i fan a Paestum in Campania:tutti i dettaglipochi mesi fa è arrivata nella Casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. La nota showgirlha conclusa la sua esperienza nella Casa di Cinecittà ad un passo dal gran finale. Dal primo giorno del suo ingresso in Casa è stata supportata da numerosissimi italiani che non vedevano l’ora di rivederla in televisione. L’amataè pronta ad incontrare i fan per unma soprattuttosarà la. Leggi anche –> Luca Onestini, il gesto social sorprende i fan: “Sorpresa inaspettata” L’ex gieffina incontra i fan in Campania: ...