Milan-tifosi | Procura Figc accende riflettori su confronto

Leggi su italiasera

(Di domenica 14 maggio 2023) (Adnkronos) – Dopo la sconfitta di ieri a La Spezia i giocatori dele il tecnico Stefano Pioli si sono confrontati con gli ultras rossoneri, proprio sotto la curva dello stadio ‘Picco’. La discussione tra calciatori eè ora al vaglio dellache vuole capire se l’arringa tenuta da un capo ultras della Curva Sud sia stata uno stimolo a dare il massimo per cercare di rimontare lo 0-2 subito dall’Inter in vista del ritorno della semifinale di Champions League di martedì prossimo o una minaccia perché il Codice di Giustizia Sportiva dellaprevede una norma che vieta le così dette ‘gogne pubbliche’ che i giocatori subiscono per non avere problemi con le frange più estreme delle tifoserie. Intanto, i rossoneri recuperano Leao per la sfida con l’Inter in programma martedì per ...