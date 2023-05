Milan | squadra a rapporto dai tifosi | ora rischiano grosso Rovinosa stangata?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Ancora ko: ilperde in trasferta 2-0 con lo Spezia. E ora la Champions League sembra lontanissima, dato il quinto posto e la difficilissima situazione dopo l'andata della semifinale con l'Inter. E al termine del match in Liguria, laè andata sotto alla curva, una strana scena: in silenzio ad ascoltare gli ultras, con Stefano Pioli che annuiva. Nessuna violenza, nessuna minaccia, anzi ihanno poi cantato per i rossoneri. Lo stesso Pioli ha parlato di un discorso motivazionale, "ci hanno esortato a dare tutto". Eppure quanto accaduto è finito nel mirino della Procura della Figc. Già, perché quanto si è visto al Picco potrebbe configurare una violazione delle norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva. Infatti l'articolo 25 comma 9 del suddetto Codice si esprime in modo piuttosto chiaro: "Durante le gare o in ...