Milan | senza Champions si apre un buco enorme | ecco quanto perderebbero i rossoneri

Un jolly in più nel mazzo di Inzaghi in vista del ritorno della semifinale di Champions colin programma martedì sera. Dipendesse da Romelu, il prossimo anno rimarrebbe in nerazzurro...'Ilè la mia vita!', rispondera' Franco firmando un biennale da 100 milioni e prendendosi la ... purmai scendere in campo. Successivamente arriverà in panchina la scoperta del Presidente ...Mario De Rogatis : 'Festa salvezza rinviata a causa del tracollo, ma va bene così. Abbiamo ...dimenticare l'ottima prova di Piatek, abile nel gioco di sponda. Daremo del filo da torcere ...

Juve costretta a venderlo: al Milan senza Champions MilanLive.it

Dopo la semifinale di andata di Champions League persa contro l'Inter, il Milan è caduto ancora, con lo Spezia. La squadra di Stefano Pioli incappa quindi in un altro stop che mette a repentaglio la q ...Dopo il gennaio nero in cui il Milan ha bruciato di fatto tutti gli obiettivi stagionali in ambito nazionale, ora il rischio è che anche maggio possa trasformarsi in un altro mese di sofferenza e rimp ...