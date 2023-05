Milan | Scaroni | ' il confronto curva - squadra? È stato positivo'

Lo ha detto il presidente delPaolo, intervenuto durante la "Milano Football Week" organizzata dalla Gazzetta dello Sport. "Di partite andate a male non ricordo solo quella di ieri. Si ...Poi questa meravigliosa cavalcata che ci ha portato allo scudetto alla semifinale di Champions: dalc'era da aspettarselo, io non me lo immaginavo', esordisce così il Presidentealla ...Commenta per primo Il presidente del, Paolo, ha parlato dal palco della Milano Football Week della situazione legata al nuovo stadio delconfermando la ferma volontà di virare su nuove aree diverse rispetto a quella ...

TMW - Milan, Scaroni: "Ieri non ero di grande umore. Ora voglio battere l'Inter" TUTTO mercato WEB

"Il confronto tra la curva e la squadra a La Spezia Avevo già spento la tv, ma mi è stato detto che è stato un episodio di incoraggiamento e simpatia che mostra l'attaccamento dei tifosi della curva ...Nel suo intervento alla Milano Football Week il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato anche così delle speranze di rimonta nel derby di martedì sera: ...