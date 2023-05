C'è una data, il 9 maggio 1998, e una sparatoria, quella di viale Faenza in cui rimase gravemente ferito Loris Grancini, in seguito leader dei Viking della Juve e- e assolto in Appello - ...La risposta di Seedorf ad Allegri Sui social i tifosi hanno '' Allegri non solo per il ... Clarence Seedorf , che nel 2014 sostituì l'esonerato Allegri alla guida del, ha chiaramente ......alin occasione del 2 - 1 di Messias , poco prima del gol partita di Gyasi - è stato l'episodio decisivo di una gara che ha visto comunque i rossoneri in difficoltà. Kaluludai ...

Milan "processato" dalla Curva: la Procura accende i fari sul caso ilGiornale.it

Dopo la sconfitta subito dal Milan contro lo Spezia i tifosi della Curva rossonera hanno chiamato a rapporto la squadra. Questa cosa pare sia finita al vaglio della Procura Federale che vuole vederci ...Nemmeno se il Milan perdesse 5-0, dopodomani ... il mondo assisterà vanno a testa bassa sotto la curva dei tifosi e si sottopongono a volontario processo restandosene lì, imbelli, succubi e muti, ...