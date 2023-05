Milan | oggi Leao ha svolto tutto l’allenamento in gruppo

(Di domenica 14 maggio 2023) Rafael, attaccante delsi è allenato incon il resto dei suoi compagni. Martedì con l’Inter ci sarà Rafael, attaccante delsi è allenato incon il resto dei suoi compagni. Martedì con l’Inter ci sarà. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il portoghese si è allenato in, ma non hala partitella a fine allenamento. Per una sua convocazione nel ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter però non ci dovrebbero essere problemi.

HIGHLIGHTS FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Derby- Inter, chi ha indossato entrambe le maglie. FOTO Sono tanti i campioni che si sono dati battaglia nella storica sfida ...sono molto più calmo, se mi capita una brutta partita resto tranquillo e cerco di capire, ma ... mentre è stato designato tre volte col. Ha arbitrato anche l'Italia in tre gare, l'ultima ...I tifosi rossoneria Milanello per incitare la squadra in vista del derbyUna nuova crisi ha colpito il. Stefano Pioli e i suoi uomini sono stati sconfitti dallo Spezia, dopo il ko contro l'Inter. Tifosi...

Squadra a colloquio con i supporter rossoneri arrivati al Picco e la squadra in seguito al doppio ko settimanale e in vista del ritorno di Champions. Non certo una… Leggi ...Fonte: ANSA foto ANSA foto di ANSA Il faccia a faccia dei calciatori del Milan e dell'allenatore Pioli con i tifosi rossoneri dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia è - apprende… Leggi ...