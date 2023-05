Milan | i tifosi urlano alla remuntada con l’Inter | folla a Milanello ? SM

(Di domenica 14 maggio 2023) Ilsi affida al supporto dei suoiper ricaricare le energie in vista della partita controin Champions League. Più di 500ello INCITAMENTO ? Più di 500ello ad incitare ilin vista della semifinale di ritorno di Champions League contro. La curva sud crede nell’impresa di ribaltare lo 0-2 dell’andata. Ieri, gli stessihanno richiamato i giocatori dopo il clamoroso capitombolo al Picco contro lo Spezia. Rimproveri verso la squadra a dare di più. Al coro dei, come riferisce Claudio Raimondi di Sport Mediaset, sono usciti anche i giocatori rossoneri con Pioli. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

...al centro sportivo di Carnago in vista della semifinale di ritorno di Champions LeagueÈ un... I, presenti in massa oggi al centro sportivo, ci credono e possono gioire per il ritorno in ......il Lecce che si giocherà la salvezza domenica prossima contro lo Spezia che ne ha date due al... "Abbiamo in testa la Champions", la squadra a rapporto daiè ulteriore segnale negativo. ......di ieri a La Spezia i giocatori dele il tecnico Stefano Pioli si sono confrontati con gli ultras rossoneri, proprio sotto la curva dello stadio 'Picco'. La discussione tra calciatori e...

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il faccia a faccia dei calciatori del Milan e dell'allenatore Pioli con i tifosi rossoneri dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia è - apprende l'Ansa - ...La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata al centro sportivo di Carnago in vista della semifinale di ritorno di Champions League.