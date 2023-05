Milan | buco da 50 milioni | passo falso che potrebbe pesare

... ma il comportamento difensivo di Tomori che segue Dzeko fino alla morte è causa di questo... è questa idea tattica chiaramente preparata per colpire il centrocampo del. Siamo in costruzione ...... ma non tutte le ciambelle escono col'. C'è chi osserva: 'A parte Onana , gli altri sono ... Ilcosta 55 mln in meno su queste 2 voci. Si vede in campo ma anche nei bilanci . Parametri zero'Commenta per primo- Inter 0 - 2 Onana 6: Nessuna parata incredibile, ma sempre attento quando chiamato in causa. ... Molto brutto ilsu Origi, che però lo grazia. Si fa perdonare, in parte, ...

Serie A - Sprofondo rossonero: Milan senza gioco e idee e se non arriva la Champions il buco è di 50 milioni di euro Eurosport IT

Un'altra sconfitta per il Milan, pesante anche a livello di bilancio. I rossoneri si allontanano dalla Champions. I rischi economici!MILAN - L'ennesima sconfitta con una "piccola" affossa le speranze di Champions League del Milan per la prossima stagione: ci si avvia verso un buco di 50 milio ...