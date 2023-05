Milan a rapporto con gli ultras | cos’è successo sotto la curva? La contestazione dei tifosi

(Di domenica 14 maggio 2023) Dopo il gennaio nero in cui ilha bruciato di fatto tutti gli obiettivi stagionali in ambito nazionale, ora il rischio è che anche maggio possa trasformarsi in un altro mese di sofferenza e rimpianti. A inizio 2023 erano arrivati l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, il pesante ko in Supercoppa con l’Inter e il distacco dal Napoli dilatatosi in modo irrecuperabile, oggi in bilico ci sono l’accesso alla finale di Champions League, ma anche un piazzamento – considerato fondamentale – tra le prime quattro. Anche per questo ieri, sabato 13 maggio, al Picco di La Spezia, al termine di una prova opaca da parte dei rossoneri culminata con la sconfitta contro i bianconeri in crisi di risultati, ha aperto il confronto tra la squadra e la tifoseria organizzata. Anche perché maggio si era aperto con un altro risultato tutt’altro che esaltante: il pareggio ...

Maldini, ai tempi in cui era un giocatore dele non un dirigente, reagì contro un tifoso che ... La squadra rossonera asotto la curva degli ultras fa tornare in mente il confronto che l'......la scena - in verità abbastanza deprimente - delsconfitto a La Spezia che va sotto la curva degli ultras rossoneri e ascolta l'arringa di un capo . Un minuto buono con la squadra a...Ecco l'altro limite denunciato ieri dal. Per conservare qualche preziosa energia in vista della sfida di martedì, Pioli ha sostituito sia lo spagnolo che Theo Hernandez. Ne ha ricavato zero ...

Milan, Pioli e i giocatori a rapporto dagli ultrà a fine gara. E oggi ritrovo dei tifosi a Milanello La Gazzetta dello Sport

Dopo il gennaio nero in cui il Milan ha bruciato di fatto tutti gli obiettivi stagionali in ambito nazionale, ora il rischio è che anche maggio possa trasformarsi in un altro mese di sofferenza e rimp ...Il Giornale questa mattina ha commentato la grave e pesante sconfitta del Milan in casa dello Spezia, così: "Sprofondo senza fine. E il Milan finisce pure a ...