Milan | -2 all'Euroderby | tifosi fuori da Milanello | squadra in ritiro

(Di domenica 14 maggio 2023) Non è un gran momento per il. Laarriva da due 0-2 consecutivi tra l'andata della semifinale di Champions con l'Inter...

Commenta per primo La vittoria di ieri dello Spezia contro ilha riaperto la corsa per la salvezza. La Sampdoria è l'unica a essere già retrocessa in Serie ...'ultima la Salernitana giocherà a ...Uno accanto'altro, allenatore compreso, sotto la curva . Per un discorso a metà tra il motivazionale alla ... È finita così la partita delcontro lo Spezia , come immortalato dalle telecamere ...... ha catalizzato l'attenzione di tutti coloro che entravano'Huntsman. Chi guardava Salernitana - Atalanta e subito dopo Spezia -ha scelto di prendersi una pausa per gustarsi il Notts County.

Un'altra sconfitta, l'ottava in un campionato a dir poco deludente. Forse sarebbe più corretto parlare di disastro, se sei la squadra campione d'Italia e, se va bene, sul campo arriverai quinta. Se (e ...Sestina tutta francese di direttori di gara per Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League in programma martedì sera allo stadio San Siro. L'arbitro sarà Clement Turpin, coadiuvato dai con ...