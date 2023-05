(Di domenica 14 maggio 2023) Come da tradizione, la festa dellaequivale a un boom di dediche dolcissime tramite social . Tutto questo vale soprattutto per i vip, che in questa giornata speciale hanno scelto di ripescare ...

L'attricenon è una di queste. Infatti, nelle su storie di Instagramha espresso un pensiero che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta....Massimiliano Pani: 'Mia madre Mina vive nella stessa casa dal '77, ha rinunciato a una montagna di soldi, è un'anima libera'in lacrime per il figlio Samu: 'Mi ha inviato il video e ...Una scelta 'forzata' per i figlio diche si è sfogata sui social spiegando il perché dei suoi occhi gonfi quasi in lacrime. Per sua stessa ammissione può sembrare una cosa che fa ridere, ma in realtà il discorso è ...

Micol Olivieri mamma: «Oggi non voglio festeggiarmi, sono arrabbiata e delusa» leggo.it

L'attrice Micol Olivieri non è una di queste. Infatti, nelle su storie di Instagram Micol ha espresso un pensiero che non è passato inosservato ai fan. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Micol ...Una scelta "forzata" per i figlio di Micol Olivieri che si è sfogata sui social spiegando il perché dei suoi occhi gonfi quasi in lacrime.