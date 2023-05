Michelle Hunziker è una nonna orgogliosa | “Avete fatto un capolavoro”

(Di domenica 14 maggio 2023) Cesare Augusto è nato da meno di due mesi (era il 30 marzo 2023), masi è perfettamente calata nel ruolo di, traguardo che ha raggiunto da giovanissima (a gennaio ha compiuto 46 anni). Non a caso, la showgirl svizzera adora trascorrere il suo tempo libero insieme al nipotino, arrivando a considerarlo quasi come un quarto figlio (si è definita in alcune occasioni una “mamma al cubo“). Sal giorno della nascita del bimbo la conduttrice di Striscia la notizia non manca di condividere con i suoi follower su Instagram le emozioni che sta vivendo e non nasconde la sua felicità. Vi raccomandiamo... Il momento speciale di: "Emozione indescrivibile" In uno degli ultimi post la sua felicità appare evidente: ...

Michelle Hunziker, il giorno speciale della figlia Sole: «Oggi la comunione». La dolce foto con la sorellona A ilmessaggero.it

Michelle Hunziker, con sua figlia Aurora e nonna Ineke, si gode il pranzo in famiglia per la Festa della mamma. Freschi di comunione della figlia Sole, oggi a pranzo di nuovo insieme in un quadro di..