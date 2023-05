Michelle Hunziker | Aurora Ramazzotti e nonna Ineke riunite | il pranzo per la festa della mamma | «Tre generazioni a confronto»

(Di domenica 14 maggio 2023), con sua figlia, si gode ilin famiglia per la. Freschi di comunionefiglia Sole, oggi adi nuovo insieme in un quadro di...

Tutto l'amore di nonnanella dedica ad Aurora e Goffredo in un giorno ...Sul viso disi legge una felicità incontenibile mentre stringe al petto il piccolo Cesare , nato un mese fa dall'amore di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza . E proprio alla figlia primogenita e ...Così, poi, come era accaduto quandoaveva condiviso uno scatto che li ritraeva nella nuova veste di nonni insieme al bebè nato dall'amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza : "...

Michelle Hunziker, il giorno speciale della figlia Sole: «Oggi la comunione». La dolce foto con la sorellona A leggo.it

Michelle Hunziker, con sua figlia Aurora e nonna Ineke, si gode il pranzo in famiglia per la Festa della mamma. Freschi di comunione della figlia Sole, oggi a pranzo di nuovo insieme in un quadro di..DentalPro lancia nei suoi centri il Digital Check-up: la visita odontoiatrica realizzata con l’ausilio dello scanner intraorale che permette di effettuare la scansione in 3D della bocca e mostrarla al ...