Michele Bravi commenta il gossip su Giuseppe Giofrè e svela se è fidanzato

Leggi su biccy

(Di domenica 14 maggio 2023)ieri pomeriggio è stato ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e – proprio come ha fattonella scorsa puntata – anche lui ha parlato di amore. Il cantante – sollecitato dalla conduttrice “la volta scorsa mi hai detto che era un periodo dove non ascoltavi più canzoni pesanti, ma cose positive, confermi?” – ha confermato di esseree di avere una persona al suo fianco. “Sì, confermo! Questo è un periodo dove mi sento pieno d’amore. La pausa che mi sono preso con la musica mi ha permesso di prendermi del tempo per il mio privato. E devo dire che sono molto felice adesso. Non ho pudore su questo, c’è una persona al mio fianco e si sta creando una bella realtà, un bel fuoco. Ho voglia di scriverlo questo momento”. In merito a...