(Di domenica 14 maggio 2023) LOS ANGELES – “Pt. 2:” è il quinto album in studio dei: uscito nel 1999, può essere considerato senza dubbio ildi questa band prog-metal, snodandosi attraverso una vicenda sospesa tra passato e presente, con una regressione dovuta all’ipnosi e storie di sangue e passione che si intrecciano tra loro. Per la precisione, questo disco del gruppo musicale statunitense è stato pubblicato il 26 ottobre 1999 dalla Elektra Records. Si tratta inoltre del primo lavoro realizzato con il tastierista Jordan Rudess. Questa la formazione della band all’epoca: James LaBrie – voce, John Petrucci – chitarra, voce, John Myung – basso, Jordan Rudess – tastiera, arrangiamento e conduzione del coro, Mike Portnoy – ...

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Da Home a The Spirit Carries on a Finally Free Nel 1999 esce il concept album capolavoro2:From a Memory . È incentrato ...... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie Da Home a The Spirit Carries on a Finally Free Nel 1999 esce il concept album capolavoro2:From a Memory . È incentrato ...

“Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory”, il capolavoro dei Dream Theater L'Opinionista

Leggi su Sky TG24 l'articolo James LaBrie, cantante dei Dream Theater, compie 60 anni: le canzoni più famose del gruppo ...