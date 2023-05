Meta-Siae | raggiunto un accordo transitorio | torna la musica su Facebook e Instagram fino al 6 ottobre

'Abbiamo concordato - annuncia un portavoce di- un'estensione dell'accordo di licenza con. Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso ...Torna le canzoni italiane sulle stories di Instagram e di Facebook . Grazie all'assist lanciato dall'Antitrust,sottoscrivono un accordo transitorio per prorogare alle stesse condizioni il contratto di licenza scaduto a dicembre del 2022. "Laesprime soddisfazione per questo risultato, cercato ...... sulle piattaforme social disi tornerà ad ascoltare la musica tutelata da'. Lo comunica ...

Meta-Siae, accordo (transitorio): la musica torna su Facebook e Instagram Il Sole 24 ORE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Come back to her Italian songs on the stories of Instagram and Facebook. Thanks to the assistance launched by the Antitrust, Meta e Siae subscribe to a transitional agreement to extend the licensing a ...