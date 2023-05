Messi fischiato a Parigi | Sosa lo chiama a Napoli | “Vieni a scoprire l’amore del popolo napoletano”

Calcio 2022 - 2023 Serie A Squadra Napoli Dopo le polemiche delle scorse settimane, Leoè statodal pubblico del Psg nel corso del match di campionato contro l'Ajaccio. L'ex centravanti del Napoli Roberto Carlos Sosa, detto il 'Pampa', ha voluto così inviare un messaggio ...Per la cronaca, al Parco di Principi di Parigi, lo stadio hae insultato Leo. Abbondante materiale per Crepet&Morelli.Serata da dimenticare invece per, tornato in campo dopo la sospensione del club: Leo è statoa ogni tocco di palla dal Parco dei Principi . Rottura con l'ambiente per l'argentino, ...

Messi fischiato a Parigi, il Pampa Sosa: "Vieni a scoprire l'amore di Napoli!" | FOTO CalcioNapoli24

Il fuoriclasse argentino saluterà la squadra parigina al termine del suo contratto il 30 Giugno 2023. La storia d'amore tra Lionel Messi e i tifosi del Paris Saint Germain non è mai sbocciata. L'ennes ...