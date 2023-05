Mercato immobiliare impazzito e le famiglie tremano | che accadrà nel 2023

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 14 maggio 2023) La crescita dei prezzi delin Italia sta creando non pochi problemi. Gli affitti sono schizzati alle stelle. Ilin Italia sta facendo registrare una crescita spaventosa nell’ultimo periodo. I costi per l’acquisto della prima casa oppure per poterne prendere una in affitto sono schizzati alle stelle. Nel primo caso la conseguenza è dovuta all’aumento dei tassi d’interesse che hanno di fatto lievitare il costo del denaro.in Italia: prezzi alle stelle – ilovetrading.itLa situazione però più complicata riguarda invece quella degli affitti. Dopo il Covid il prezzo medio di un canone mensile ha subito rincari senza precedenti ma la cosa preoccupante è che in alcune città diventa praticamente impossibile trovare immobili sfitti ...