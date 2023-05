Menomale che è finita e sti due rigori li lasciamo ai piagnoni

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) A Monza con i mojito nelle borracce degli integratori. Stile Vacanze di Natale, a casa di Zio Silvio come alle feste di Arcore. Baldoria e gambe mosce. Interessa poco, molto poco. Sonnicchiando, con i piedi sotto la tavola volevamo entrare in porta con il pallone. Poi lo hanno fatto loro e noi siamo ripartiti con i trenini. Pepepepepeepè Juan Jesus accomoda, Petagnone realizza il gol dell’ex. Poi svegliamo i titolari dalla panchina ma è tardi, troppo tardi. Gollini fa una parata pazzesca. Il gol della giornata è suo. Lobotka pare il supplente che entra in classe e prova a farsi ascoltare ma niente, è festa non c’è Il professore. Appicciavano e stutaven il Var come il nonno quando prova a se fa ‘o café con la cialda. Ma esce? Nun esce? . È incondizionato, a volte incomprensibile, sicuro, eterno, protettivo. Napoli è amma e abbraccia e ama senza tregua come quando abbracci e ami ...