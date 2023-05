Meno nascite in Italia | un fenomeno complesso | ecco tutti i numeri della denatalità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Poco tempo fa scrivevamo che la popolazione nel mondo aveva raggiunto gli 8 miliardi e sottolineavamo che preoccupante non era tanto il valore assoluto in sé, quanto la distribuzione di quegli 8 miliardi, perché i fenomeni correlati alla demografia sono talmente tanti e tali, di segno positivo e negativo, che non è possibile dare un giudizio univoco. Sicuramente, per l’, il decremento dellenon è da leggersi positivamente, perché significa, a questi ritmi, decretare l’estinzione del nostro popolo; significa accollare sulle spalle dei più giovani il carico dei più anziani, nella loro cura e nel loro mantenimento pensionistico, in primo luogo. Ma vediamo i. La popolazionena (Tabella 1) non ha conosciuto mai un decremento tra censimento e censimento, da quello post unitario del 1871 a quello ...