Meloni rivendica il congedo facoltativo pagato all’80% | ma non è operativo La neo mamma | “Dovrò tornare al lavoro | altrimenti non copriamo le spese”

(Di domenica 14 maggio 2023) Alessia Dottori ha 39 anni e a gennaio è diventata madre di una bambina. Fino al 17 aprile ha usufruito deldi maternità obbligatorio, ricevendo dall’Inps un’indennità paridel suo stipendio da commessa per H&M, l’azienda di abbigliamento. Dopo soli tre mesi dal parto non era pronta pera lavorare e lasciare la bimba. Era troppo presto. Ha pensato, quindi, di fare richiesta per ottenere il mese diparentaleretribuito, la misura introdotta dal governonell’ultima legge di Bilancio per arginare la crisi della natalità. Ne aveva letto sui giornali, lo aveva sentito in televisione. D’altronde, la maggioranza ne va molto fiera: aggiungere un mese di...