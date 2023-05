Meloni in visita per un’ora da Berlusconi | “In ripresa | abbiamo parlato del futuro dell’Italia”

(Di domenica 14 maggio 2023) Il presidente del Consiglio Giorgiaè stata all’ospedale San Raffaele di Milano dove ha incontrato per oltreil senatore e leader di Forza Italia Silvio. Lo rende noto palazzo Chigi.hannodegli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “è di ottimo umore, è in rapida, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta il presidenteda, poi arriva Salvini Silvioè stato “molto contento e soddisfatto” della“affettuosa” di Giorgiadi oggi, “una sorpresa che ha molto ...

La presidente del Consiglio, Giorgia, a quanto si apprende, ha fattoal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da oltre un mese all'ospedale San Raffaele. La premier e Berlusconi "hanno parlato degli scenari ...Ladopo il raduno degli Alpini a Udine a cui la presidente del Consiglio ha partecipato in mattinata. La premier Giorgiae il leader di FI Silvio Berlusconi 'hanno parlato degli scenari ...Una doppiache non era stata annunciata. Poco prima di pranzo, la premier Giorgiasi è fermata per oltre un'ora all'ospedale San Raffaele di Milano dove ha fattoal leader di Forza Italia ed ...

Il racconto di G.Letta In serata Gianni Letta, lasciando il San Raffaele, ha raccontato ai giornalisti che Berlusconi ha gradito molto la visita a sorpresa di Giorgia Meloni. Lo stesso Letta ha ...Un'ora e mezza circa accanto agli Alpini a Udine, "un momento di forte orgoglio nazionale", e poi il volo per Milano per far visita al ...