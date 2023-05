Meloni in visita da Berlusconi | “È in rapida ripresa”

(Di domenica 14 maggio 2023) MILANO – La presidente del consiglio, Giorgia(foto), è stata all’Ospedale San Raffale di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia, Silviohanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “è di ottimo umore, è in, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta la premier. L'articolo L'Opinionista.

