Meloni all'adunata degli Alpini. "Qui c'è l'amor di patria"

(Di domenica 14 maggio 2023) AGI - "Credo che qui ci sia una delle rappresentazioni di cosa sia l'e di. Ritengo che il tema dell'impegno della nostra comunità nazionale e il legame all'appartenenza che ci lega sia una delle cose più importanti sulle quali bisogna fare leva per risollevare questa Nazione. C'è bisogno di momenti come questi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaarrivando a Udine per l'nazionaleche ha definito una grande famiglia dell'Italia. Nella filata, che conclude l'annuale, hanno partecipato più di 90 mila "penne nere".

...e costruzioni e condono in arrivo'indomani di recenti eventi calamitosi che hanno fatto emergere ancora una volta il grande problema dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese, il governo...Un ringraziamento'Italia che ha fornito aiuti senza i quali 'ci sarebbero state più vittime'. 'Ringrazio il governo italiano, ringrazio anche Giorgia (, ndr). Con i sistemi di difesa anti - aerea possiamo ...Così il premier Giorgia, ai microfoni di Rainews24, parlando'adunata nazionale degli alpini in corso a Udine.. - foto Palazzo Chigi -

Meloni all'adunata degli alpini a Udine: qui rappresentazione straordinaria amor di Patria Agenzia ANSA

La presidente del consiglio partecipa all'adunata di Udine, dove hanno sfilato oltre 90mila 'penne nere'. "C'è bisogno di momenti come questi", ha detto riferendosi a quella che definisce "grande fami ...Alla sfilata partecipano circa 80mila penne nere. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata in piazzale Osoppo a Udine per la sfilata in occasione della 94/a Adunata nazionale degli Alpi ...