Meloni alla festa degli Alpini | “Sono come famiglia | subito dopo la mamma”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 maggio 2023) Presente sul palco d’onore per vedere sfilare la parata, il premier ha indossato il cappello con la ‘penna bianca’. Accanto a lei anche il ministro della Difesa Guido Crosetto “La cosa importante che questa nazione ha la consapevolezza di se stessa, del suo valore del suo legame con il principio dell’appartenenza e della patria. E se c’è un posto dove questo si respira è qui. Nel giorno delladellalacigli: non si poteva mancare”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiapresente a Udinesfilata. Presente sul palco d’onore per vedere sfilare la parata,ha indossato il cappello ...