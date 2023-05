Melaverde | puntata oggi 14 maggio 2023 | tra Brescia e Piacenza | replica e info streaming

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 14 maggio 2023) Questa domenica 14, Canale 5 accoglierà la nuovadi, la trasmissione settimanale in onda poco prima di mezzogiorno. Alla conduzione troviamo come sempre Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, i quali ci condurranno in un nuovo avvincente viaggio tra le bellezze della nostra meravigliosa Italia. Scopriamo le anticipazioni della nuovadi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.