Me lo benedice | il mio bambino? Ma si tratta di un cagnolino | e il Papa perde la pazienza

(Di domenica 14 maggio 2023) "Oggi in tanti Paesi si celebra la Festa della mamma; ricordiamo con gratitudine e affetto tutte le mamme, quelle che ancora sono tra noi e quelle che sono andate in cielo. Affidiamole a Maria, la ...

... all'Udienza del mercoledì, io andavo a salutare, e sono arrivato davanti a una signora, cinquantenne più o meno; saluto la signora e lei apre una borsa e dice: "Me lo, ilbambino": un ...... " Sono arrivato davanti a una signora, cinquantenne più o meno - ha detto il Papa - saluto la signora e lei apre una borsa e dice: 'Me lo, ilbambino': un cagnolino! Lì non ho avuto ...Estratto da 'La Verità' PAPA FRANCESCO 'All'udienza mercoledì passavo, ed è arrivata una signora. Lei apre una borsa e dice 'ilbambino'... Era un cagnolino. Lì non ho avuto pazienza: ho sgridato ...