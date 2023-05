Mauricio Pochettino accetta di diventare il nuovo allenatore del Chelsea – riferisce

(Di domenica 14 maggio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo quanto riferito, ilsi sta avvicinando alla nomina dicome. I Blues hanno concordato i termini con l’exdel Tottenham, secondo quanto riferito sabato sera da vari media. Il 51enne argentino subentrerà all’ad interim Frank Lampard alla fine della stagione. Nessuna conferma da parte del club. L’agenzia di stampa PA ha contattato il. Ilsta cercando una tempo pieno dopo aver licenziato Graham Potter in mezzo a una serie di pessime condizioni a soli sette mesi dal suo contratto quinquennale ad aprile. Lampard, che in precedenza ha gestito il club dal 2019-21, è ...

Dopo una stagione con quattro allenatori in panchina, per il prossimo anno Todd Boehly sceglie l'ex PSG Mauricio Pochettino.Accordo trovato tra Chelsea e Mauricio Pochettino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà l'argentino il nuovo allenatore del club londinese dalla prossima stagione ...