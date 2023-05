Mattarella in Norvegia | la cena di gala offerta dal principe Haakon

(Di domenica 14 maggio 2023) Si è conclusa la visita del presidente della Repubblica della Repubblica Sergioa Oslo, per permettere al nostro Presidente di rientrare in Italia ad accogliere Zelensky. Ad ospitarla è stato il, che ha sostituito il padre. Il Capo dello Stato si è recato inper una visita di stato di tre giorni. Con lui la figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Una permanenza caratterizzata da una lunga serie di impegni istituzionali, ma non è mancato il ricevimento a Palazzo Reale ospitato dalla Royal Family. Il 10 maggio, al suo arrivo inha ricevuto l’accoglienza del. L’erede al trono ha preso il posto del re Harald, che dall’inizio della settimana si trova ricoverato in ...

