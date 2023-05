Mattarella a Zelensky | «Pace vera | no alla resa Il rapimento dei bambini è ignobile»

(Di domenica 14 maggio 2023) Il cielo grigio di Roma accoglie Volodymyrappena passate le dieci, quando il presidente ucraino scende la scaletta dell?Airbus dell?Aeronautica militare decollato da Rzeszow, in...

da Vespa: lo scenario da brividi Secondo il giornalistaè venuto a Roma 'per ... Sergio, e con la premier Giorgia Meloni, durante la sua prima visita a Roma dall'inizio ...L'Ucraina e l'Italia hanno diffuso una dichiarazione congiunta a seguito della visita del presidenteal presidentee alla presidente del Consiglio Meloni. Il presidente ucraino e la presidente del Consiglio hanno ribadito la loro "inequivocabile condanna della guerra di ...Nel colloquio con il presidenteha voluto sottolineare i 'valori comuni' tra Italia e Ucraina, e ha dichiarato di voler 'ringraziare ed abbracciare gli italiani uno per uno' per ...

Zelensky a Roma, incontri con Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco: "Grazie Italia" - Zelensky ha lasciato Roma - Zelensky ha lasciato Roma RaiNews

Giornata importante sull'asse Roma-Kiev. Zelensky, in visita nella Capitale, ha incontrato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il premier Meloni e Papa Francesco. "Fermo sostegno a 360 ...IL PESO DI ROMA COSMOPOLITA CON IL REALISMO DI MATTARELLA E MELONI E IL RUOLO DECISIVO DEL PAPA NELL'AVVICINAMENTO TRA I POTENTI ...