Matri | «Grande risposta Inter | Lukaku arma micidiale col Milan»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) Alessandroha commentato su Dazn la vittoria dell’sul Sassuolo e aggiunto qualcosa sulla prossima partita nerazzurra, precisamente contro ilin Champions League. RISPOSTE –elogia i nerazzurri per oggi: «Ladell’è di carattere. Il Sassuolo ha fatto un’ottima partita, ha tirato tante volte e anche in porta quindi bellacaratteriale. La qualificazione in Champions League non è blindata, però la situazione ora è sicuramente migliorata.merito al Sassuolo di non aver mollato dopo il 3-0, ha creato problemi all’e ha segnato due volte. Per i nerazzurri è fondamentale avere valide alternative, i 18 giocatori sono mancati in stagione. Oggi capiamo il valore ...