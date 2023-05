Massimo Boldi | macchina bloccata sulle rotaie del tram a Milano | il video virale

Curioso episodio perche si è trovato a fare i conti con un problema col suo Suv in pieno centro di Milano. Come ci sia finito non è dato saperlo, ma quel che è certo è chebloccato e ...Disavventura per l'attore a Milano, rimasto incastrato sui binari. Il tram è dovuto restare fermo a ...Imprevisto pernella serata del 12 maggio a Milano. L'attore è finito con la sua macchina sopra i binari del tram rimando bloccato. Poi ...

Massimo Boldi incastrato con l'auto tra le rotaie del tram: aiutato dai passanti La Gazzetta dello Sport

Un momento di disattenzione, la forte pioggia che cadeva su Milano, il buio: sono tutti fattori che hanno probabilmente contribuito venerdì sera a far finire Massimo Boldi con la sua auto in mezzo all ...Brutto inconveniente per Massimo Boldi, l'attore comico ha avuto un piccolo incidente lungo le strade di Milano..