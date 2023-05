Martello e piuma | i due volti di Zheng Qinwen INTERVISTA

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Vincitrice del premio “WTA Newcomer of the year” e numero 21 del ranking mondiale, l’ascesa della ventenneè appena iniziata. Essere speciale in un Paese con poco meno di un miliardo e mezzo di abitanti non è un’impresa facile, ma non è questo l’obiettivo di una ragazza che ha già realizzato il suo sogno. “Ho sempre voluto fare la tennista”, raccontaai microfoni di Sportface. A soli nove anni ha abbandonato Shiyan, sua città natale, per trasferirsi nel capoluogo della provincia dello Hubei, Wuhan. Lo step successivo, dopo le prime esperienze europee a livello junior, è stato l’approdo in Spagna. Dal 2019 si allena a Barcellona, dove è seguita dall’ex numero 65 Pere Riba. Agli Internazionali BNL d’Italia 2023 si è fatta strada al terzo turno battendo Alizé Cornet e Anna Bondar. Il pubblico della capitale non si ...