Durante lo studio di Sky Sport, Giancarlo ha così parlato del match tra e Milan di martedì prossimo, ritorno delle semifinali di Champions League (all'andata hanno vinto i nerazzurri per 2 - 0). 'L'avrebbe dovuto avere 6 -...

Marocchi: "L'Inter sta troppo bene, fossi nel Milan punterei a difendere lo 0-2" TUTTO mercato WEB

Marocchi aggiunge: "Contro il Sassuolo ci poteva stare anche il 3-3, i nerazzurri a volte staccano il cervello" ..."Il Napoli come squadra che per me era perfetto anche quando arrivava secondo, ma ora iniziano a crederci gli stessi giocatori".