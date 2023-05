Mark Briscoe | ”Il ROH Dog Collar Match contro gli FTR era difficile a livello fisico ma semplice a livello mentale”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 14 maggio 2023) Ci sono stati innumerevoli incontri di tag team memorabili nella storia del wrestling professionale, ma uno che senza dubbio può venire in mente negli ultimi tempi è il Dogper il Ring Of Honor Tag Team Championship tra i TheBrothers e gli FTR al ROH Final Battle 2022. Parlando con Chris Jericho su Talk Is Jericho,ha riflettuto sule su come lo snon fosse mentalmente faticoso. “Per quanto fosse fisicamente faticoso, mentalmente era come una brezza di aria fresca perché quando eravamo arrivati lì abbiamo pensato “Va bene, rompiamoci il c**o a vicenda nella maniera più assoluta. Senza complicare nulla, facciamolo sembrare come se fosse un vero dannatissimo s.”...