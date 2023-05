Marina Cicogna | chi è l’attuale compagna Benedetta Gardona | “L’ho adottata per darle un futuro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)è stata legata per vent’anni all’attrice brasiliana Florinda Bolkan, che definisce il suo grande amore, non ha provato a trattenerla. Ospite a Oggi è un altro giorno, ha raccontato: “Florinda era molto brasiliana, libera, volatile. Andava, veniva e poi ancora e ancora. Un giorno non è più tornata”. Trent’anni fa, invece, nella sua vita è arrivata– più giovane di lei di venti anni – divenuta poi sua figlia., contraria al matrimonio, lo ha fatto per tutelarla e per tutelarsi: “è molto più giovane di me, ma ha una saggezza e una tranquillità. Ha un carattere molto più difficile di Florinda, ma è molto stabile – ha spiegato, intervistata da Serena Bortone – I ...