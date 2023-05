Marchetti | «Inzaghi criticato | Marotta però lo ha confermato»

Leggi su inter-news

(Di domenica 14 maggio 2023) L’Inter continua a vincere ed è ad un passo dall’impresa in Champions League. Lucaparla in questo modo di Simonesu Sky Sport. FUTURO – L’Inter continua la sua scia positiva di vittorie, Lucaricorda il passato: «è statoe bersagliato fino a poco tempo fa. Ora è secondo in classifica, è a un passo dalla finale di Istanbul, è sicuramente in finale di Coppa Italia.stesso hache rimarrà sulla panchina dell’Inter la prossima stagione. L’Inter è riuscita a recuperare dei giocatori molto importanti. Ha passato il periodo degli infortuni di punta anche con perdite sanguinose, ma adesso ha recuperato la buona forma di tutti». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...