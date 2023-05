Mara Venier e Alberto Matano | quel dettaglio che nessuno conosce di Domenica In | beccato il conduttore così

(Di domenica 14 maggio 2023) Ildell’amicizia diche ancora nonte: ecco cosa fa ildurante la trasmissione della sua cara amica Saranno veramente pochissime le persone che ancora non sanno che traedc’è un’amicizia ormai storica. Non a caso e due sono i conduttori preferiti dei telespettatori Rai insieme forse anche a Fiorello, Antonella Clerici, Milly Carlucci che conduce i conico programma ballando con le stelle e, ovviamente, non può mancare di certo Amadeus, il direttore artistico del festival di Sanremo da ormai quattro anni riconfermato anche per l’anno successivo. È veramente molto raro che spesso alcuni conduttori riesco ad andare tanto ...

Con lui dainsieme alla moglie , presente in studio. I due si sono sposati a Venezia il 10 ottobre del 2020. E si conclude tornando ai . Ospite in studio l'attrice e produttrice , ...Oggi 14 maggio,aprirà nuovamente le porte del suo salotto per una nuova puntata di Domenica In , che andrà in onda su Rai 1 e Rai Italia a partire dalle 14:00 Durante questa puntata, si affronteranno ...... dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e su Rai Italia, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma, andrà in onda la 35puntata dell'edizione 2022/2023 di 'Domenica In' condotta da. ...

Mara Venier, la soluzione al sabato piovoso: «Me ne sto con Iaio...» leggo.it

Tanti i tanti ospiti e le sorprese in studio anche Eleonora Daniele con la figlia, Marina Cicogna e Rocco Papaleo ...Tutto pronto per un altro imperdibile appuntamento con Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi arriverà in studio anche Claudio Baglioni. Si r ...