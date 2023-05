Mango | come è morto il padre di Angelina di Amici 22 | la dolorosa scomparsa e il ricordo di Laura Valente

(Di domenica 14 maggio 2023)di22, è talentosa, il suo papà. Per chi non lo sapesse, l’allieva di canto è la figlia del celebre artistasul palcoscenico nel 2014: “È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato”, ha raccontato agli altri allievi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Quest'anno il livello della scuola è davvero molto alto, ma la figlia d'arte, Angelinaha ... Seipotizzato a trionfare sarà la cantante Angelina, verrà assegnato il premio per la categoria ...Angelina di Amici 22 , è talentosa, il suo papà. Per chi non lo sapesse, l'allieva di canto è la figlia del celebre artista morto sul palcoscenico nel 2014: "È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma ......ballerino professionista ha raccontatoè nata la sua passione per la danza e rivelato di essere stato vittima di bullismo : Leggi anche Ad Amici arriva una bellissima sorpresa per Angelina!...

Come è morto Mango, il padre di Angelina di Amici 22: dolorosa scomparsa Blog Tivvù

Angelina di Amici 22, è talentosa come Mango, il suo papà. Per chi non lo sapesse, l’allieva di canto è la figlia del celebre artista morto sul palcoscenico nel 2014: “È bello sapere che possa ...Mancano poche ore alla finale della 22esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ecco chi secondo noi potrebbe alzare la coppa del vincitore ...