Maltempo | domani in Campania allerta meteo gialla dalle 9 alle 21

(Di domenica 14 maggio 2023) È in vigore fino20 di oggi unameteo di livello Giallo emanata ieri dalla Protezione Civile della Regioneper le zone 1,2,3 della(Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Il Centro Funzionale, considerata l’evoluzione della perturbazione che è in evoluzione sul nostro territorio, ha emanato un nuovo avviso per la giornata diche estende l’meteo Gialla a tutta la21 di lunedì 15 maggio si prevedono precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, su tutta laanche accompagnati da ...

Dopo lo scirocco, arriva il, a Marsala, Trapani e in gran parte della Sicilia occidentale. Per, Lunedì 15 Maggio 2023 diversi modelli meteorologici ipotizzano la formazione di un profondo ciclone Mediterraneo ...Ildi questi giorni non ha ancora esaurito la propria forza, anzi: gli esperti meteorologi ... Cosa accadrà lunedì La fase clou inizierà, come detto, daquando " una profonda ciclogenesi (......è stato dunque riprogrammato a partire da, 15 maggio, fino al 10 giugno. LEGGI Programma da lunedì 15 maggio a sabato 10 giugno 2023 Treno deragliato sulla Firenze - Bologna: IL VIDEO,...

Maltempo, allerta meteo rossa, arancione e gialla domani 14 maggio: le regioni a rischio Fanpage.it

È in vigore fino alle 20 di oggi una allerta meteo di livello Giallo emanata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania per le zone 1,2,3 della Campania (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Ve ...Nuovo avviso di allerta meteo per piogge e temporali su tutta la Campania, a partire dalle ore 9 di domani 15 maggio e fino alle 21 ...