Maltempo | allerta rossa in Sicilia | scuole chiuse a Palermo

Un'ondata disi abbatterà sulla Sicilia nelle prossime ore. La Protezione Civile Regionale ha diramato un'rossa per rischio meteo - idrogeologico e idraulico in tutta l'isola a partire da oggi ...Leggi Anche, nuovarossa in Emilia - Romagna Scuole chiuse anche in altre città siciliane Sono diversi i sindaci dei comuni della Sicilia occidentale che hanno firmato un'ordinanza ...... c'è una frana nel modenese Forteha imperversato nelle scorse ore soprattutto l' Emilia Romagna , dove non a caso la Protezione Civile aveva diramato ieri la massima. Piogge e ...

Ordinanza firmata dal sindaco Lagalla. Anche altri comuni hanno preso la stessa decisione dopo l'allerta della Protezione civile regionale ...Meteo - Forte maltempo ha sferzato nelle scorse ore l'Emilia Romagna, dove si registra una frana: evacuate 3 abitazioni, i dettagli ...