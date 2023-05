Maldini chiamava gli ultras «poveri pezzenti» Dov’era mentre il suo Milan si faceva umiliare?

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 14 maggio 2023) La facce dicono tutto. Marziali. Compunte. Si direbbe colpevoli. Saelemaekers addirittura si sporge per non perdersi una sola parola del prezioso cazziatone dei capi-ultrà. Pioli annuisce, una, due volte. E Giroud… uno che ha vinto la Champions League, l’Europa League, ha giocato tre Mondiali, uno che per età, carriera e – perché no? – conto in banca potrebbe tranquillamente snobbare la convocazione sotto la curva, che se ne sta lì impalato a sorbirsi la reprimenda come uno scolaretto ad un passo dal “dietro la lavagna somaro!”. Tutti zitti, sotto ma così sotto che i tifosi potrebbero “anche muoversi”. A capo chino. Perché è vero, sono in semifinale di Champions e hanno buttato fuori il Napoli, ma non è che ora si può perdere così a La Spezia. Vergogna! Nella foto dell’umiliazione, didascalica, ne manca uno. Manca Paolo. Perché questo è il ...