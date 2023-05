Macron | la Russia sta diventando uno stato vassallo della Cina

Mosca "ha già perso dal punto di vista geopolitico". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel, intervistato da L'Opinion . Il presidente francese pensa che lastia diventando uno stato vassallo di Pechino. Di fatto, prosegue il presidente, "è entrata in una forma di sudditanza ...2023 - 05 - 14 18:49:45: la"ha già perso geopoliticamente" la guerra La'ha già perso geopoliticamente' la guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano L'Opinion il presidente ...La'a livello geopolitico' ha già perso la guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente francese Emmanuelin un'intervista al quotidiano 'L'Opinion'. 'Laha già perso geopoliticamente', ha detto, riferendosi ai rapporti di Mosca con i suoi tradizionali alleati, con la Cina, o all'...

Mosca "ha già perso dal punto di vista geopolitico". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, intervistato da L'Opinion. Il presidente francese pensa che la Russia stia diventando uno stato vassallo di Pechino. Di fatto, prosegue il presidente, "è entrata in una forma di sudditanza".