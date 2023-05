“Ma come ti permetti?!” Eurovision Song Contest 2023 | il bruttissimo gesto della Francia VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) Il bruttoall’. In tantissimi hanno notato quello che è successo durante la finale dell’Esc a Liverpool. C’è da dire che proprio la, con la sua Zarra, era tra le favorite di questa edizione. Tuttavia le cose non sono andate proprio così per la povera Zarra. Alla fine lanon si è nemmeno avvicinata al podio e si è piazzata soltanto al sedicesimo posto (sì avete letto bene 16°). Per i cugini d’oltralpe solo 104 punti totali. Colpa, se così vogliamo dire, delle giurie di qualità che hanno dato alla cantante canadese solo 54 punti. >> “Chi ha vinto”., colpo di scena sul finale. Poi la terribile notizia proprio durante ...