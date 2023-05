Lunedì mattina la ripresa dei lavori

...chiaro che la collettività non può farsi carico delle pretese di chi non può prendere alla... Eppure, una protesta non dovrebbe seguire i turni lavorativi (- venerdì, 9 - 18) ma, se ...Cerchiamo di smorzare i toni, magari già alsi sarebbe parlato diversamente. Io ero dispiaciuto perché avevo fatto un discorso e purtroppo non sono stato ascoltato'. Rocchi ha poi ...Cerchiamo di smorzare i toni, magari già alsi sarebbe parlato diversamente. Ero dispiaciuto perché avevo fatto un discorso e purtroppo non sono stato ascoltato. Per me la giornata ...

VENEZIA | ELEZIONI COMUNALI: SI VOTA DOMANI E LUNEDI’ MATTINA ANTENNA TRE