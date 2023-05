L’ultimo bacio | dove è stato girato il film?

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 14 maggio 2023)di Gabriele Muccino èquasi per intero a Roma, con diverse location che sono ben riconoscibili, tra cui il laghetto dell’EUR. Altre sequenze secondarie invece sono state girate in provincia di Terni. Alcune sequenze sono riconoscibili solo per chi abita nella capitale come quella in cui Anna, il personaggio interpretato da Stefania Sandrelli, incontra sua figlia Giulia, Giovanna Mezzogiorno, in un locale, si tratta di Gusto che si trova al centro di Roma in Piazza Augusto Imperatore. C’è poi una sequenza su tutte che è riconducibile a Roma e cioè quella in cui Marco, Pierfrancesco Favino, brinda con i suoi amici per l’addio al celibato, i ragazzi si trovano al laghetto dell’Eur, luogo molto conosciuto anche per la sua atmosfera magica e frequentato soprattutto da ragazzi e studenti. Un ...