Lukaku | in Inter-Sassuolo una doppietta per la storia | superate due leggende!

(Di domenica 14 maggio 2023) Romeluapre e chiude i conti in(4-2), firmando una. Salendo a 76 gol con la maglia nerazzurra e superando due autentiche leggende del passato. STRAPOTERE DEVASTANTE – Indi ieri sera (qui gli highlights) si è rivista la versione di Romelupiù simile a quella della stagione 2020/21. La migliore della sua carriera, ça va sans dire. Il centravanti belga ha sprigionato tutta la sua potenza (nel primo gol) e la sua velocità (nel secondo), spegnendo ogni velleità neroverde. E firmando la quinta rete nelle ultime cinque gare di campionato (come il compagno Lautaro Martinez). Certificando un periodo finalmente positivo in questa stagione travagliata. E raggiungendo un piccolo ma importante traguardo con ...

Clicca qui per ammirare gli highlits di- Sassuoloancora all'Le parole di Marotta . Futuro: i piani di mercato del Chelsea .e la voglia matta di esserci col Milan .Sta (anche) qui il segreto dell'ultimo mese da urlo di un'che ha messo in cascina sette ... Dietro all'argentino seguono(5), Dzeko (3) e Correa (1). D'altra parte, Inzaghi ha sempre ...è tornato Re, San Siro lo applaude e lui fa l'inchino alla Curva che l'ha sempre sostenuto anche nei momenti difficiliè tornato Re, San Siro lo applaude e lui fa l'inchino alla Curva che l'ha sempre sostenuto anche nei momenti difficili. C'è anche e soprattutto il suo timbro sulla rincorsa Champions in ...

Il Milan deve rimontare 2 gol all’Inter, quelli segnati all’andata da Dzeko e Mkhitaryan, nei secondi 90 minuti dell’euroderby se vuole andare nella finale di Champions League a Istanbul.Lukaku e l'Inter si sono finalmente ritrovati a vicenda, col primo dei due che ha messo a referto negli ultimi venti giorni 5 reti e 3 assist ...